/society/1118124.html В азербайджанской больнице появились "умные браслеты"
В азербайджанской больнице появились "умные браслеты"
Центральная больница нефтяников вступила в период инноваций.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, пациентам этого медицинского учреждения розданы "умные браслеты". С помощью такого браслета история болезни пациента, со всеми результатами радиологических и других лабораторных исследований, диагнозом и именем лечащего врача, доступна на планшете медработника, передает Day.Az.
Проект OTOMATIP "Больничная информационная система" в настоящее время реализуется на основании договора между Центральной больницей нефтяников и фирмой "ESİM Yazılım".
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