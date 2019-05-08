Центральная больница нефтяников вступила в период инноваций.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство здравоохранения, пациентам этого медицинского учреждения розданы "умные браслеты". С помощью такого браслета история болезни пациента, со всеми результатами радиологических и других лабораторных исследований, диагнозом и именем лечащего врача, доступна на планшете медработника, передает Day.Az.

Проект OTOMATIP "Больничная информационная система" в настоящее время реализуется на основании договора между Центральной больницей нефтяников и фирмой "ESİM Yazılım".