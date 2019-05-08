Год назад азербайджанская журналистика понесла большую потерю - не стало известного журналиста, главного редактора газеты "Эхо" Рауфа Талышинского.

Рауф Талышинский родился в 1956 году. В 1978 году окончил факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Впоследствии там же обучался в аспирантуре, получил степень кандидата филологических наук. В журналистике прошел путь от корреспондента до редактора. Работал в газетах "Молодежь Азербайджана" (1978-1981), "Вышка". В 1981-1989 являлся собкором по Азербайджану газеты "Известия". С 1990 года - главный редактор газеты "Зеркало", с начала 2001 года возглавил "Эхо". В последние годы также являлся заместителем председателя Партии демократических реформ Азербайджана.

Рауф Талышинский был создателем первой в независимом Азербайджане русскоязычной газеты, профессионалом своего дела, наставником для десятков молодых журналистов, прошедших с начала 90-х "школу Талышинского". Его уход стал большой потерей для азербайджанской журналистики.

Медиа-компания Day.Az выражает соболезнования семье и близким покойного в связи с годовщиной смерти Рауфа Талышинского.

Напомним, что Талышинский был предан земле 9 мая 2018 года на кладбище "Гурд Гапысы" ("Волчьи ворота").