В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом девятого мая с 17:00 по 19:00 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Оркестры будут выступать в шести точках города:

- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);

- в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы;

- в парке Зарифы Алиевой;

- в парке офицеров;

- в Ясамальском парке (возле телеканала "LİDER")

- на Площади фонтанов.

В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом девятого мая в 12:00 во дворе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана (по адресу Баку, Наримановский район, улица Каверочкина, 34) для гостей будет развернута полевая солдатская кухня, а также представлена концертная программа в исполнении коллектива Идеологического и культурного центра азербайджанской армии им. Ази Асланова и военного оркестра.

Девятого мая в Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Барде, Агдаме, Тертере, Бейлагане, Лянкяране, Гусаре и Хырдалане также планируется проведение различных мероприятий в связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом.