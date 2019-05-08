В Баку выступят военные оркестры
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом девятого мая с 17:00 по 19:00 в различных местах города Баку будут организованы показательные выступления военных оркестров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Оркестры будут выступать в шести точках города:
- на Бакинском приморском бульваре (перед площадью Азадлыг);
- в парке Гейдара Алиева рядом с Украинским кругом в поселке Ахмедлы;
- в парке Зарифы Алиевой;
- в парке офицеров;
- в Ясамальском парке (возле телеканала "LİDER")
- на Площади фонтанов.
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом девятого мая в 12:00 во дворе Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана (по адресу Баку, Наримановский район, улица Каверочкина, 34) для гостей будет развернута полевая солдатская кухня, а также представлена концертная программа в исполнении коллектива Идеологического и культурного центра азербайджанской армии им. Ази Асланова и военного оркестра.
Девятого мая в Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Сумгайыте, Барде, Агдаме, Тертере, Бейлагане, Лянкяране, Гусаре и Хырдалане также планируется проведение различных мероприятий в связи с празднованием 74-й годовщины Победы над фашизмом.
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