В годы Великой Отечественной войны из Азербайджана на фронт ушел каждый восьмой житель. Многие погибли на полях сражений. Те, кто вернулся на родину, бережно хранит память о героях. В семье одного из таких бойцов побывала корреспондент телеканала "МИР 24" Хаяла Юсибзаде, передает Day.Az.

"Мой дедушка получил эту Красную звезду за битву под Берлином", - поделился внук ветерана Али Сафарова Эльгюн Сафаров.

Когда началась война, Али Сафарову было 15. Рвался добровольцем на фронт, но пустили только в 43-м. 17-летним попал в Северо-Западное расположение.

"Было время, когда лишь у каждого второго солдата было оружие, то есть там очень многие выходили голыми руками против фашистов", - рассказал Эльгюн Сафаров.

В составе Красной армии Сафаров освободил пол-Европы, дошел до Берлина и участвовал во взятии Рейхстага.

"Украинцы, русские, азербайджанцы на личном, индивидуальном уровне поддерживали друг друга. Поэтому победа и была. Поэтому они получили этот результат. И это была Великая Победа!", - рассказал внук Али Сафарова.

В сражениях под Берлином осколки мины повредили оба его плеча. Домой вернулся в 45-м - с тяжелыми ранениями.

"Мы поженились в 48-м. Но несмотря на то, что прошло три года, его раны не заживали. Ничего не помогало. Тогда мне пришлось самой готовить отвары, мази", - вспомнила супруга ветерана Сугра Мамедова.

Любовь и забота дали результат. Скоро Али пошел на поправку. Вместе с супругой они прожили 70 лет, вырастили четверых детей. В их жизни было многое. Но главный завет отца семья Сафаровых помнит до сих пор: сила - в единстве.