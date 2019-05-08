В министерстве образования Азербайджана начала работать "горячая линия" (146-2) для чрезвычайных или опасных случаев в учебных заведениях, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Посредством "горячей линии" граждане смогут напрямую проинформировать министерство о чрезвычайных или опасных случаях.

Эта информация будет оперативно расследована соответствующими структурными подразделениями министерства, и будут приняты соответствующие решения, а также необходимые меры по пресечению этих случаев.

Информация, поступившая на "горячую линию" 146-2, будет направлена сотрудникам министерства и взята под контроль ответственными лицами министерства или местным органом управления образования. Поступившая в связи с чрезвычайными ситуациями информация будет анализироваться, обобщаться и с соответствующими предложениями представлена руководству министерства.

С нового учебного года во всех образовательных заведениях будут размещены информационные табло о функционировании "горячей линии" 146-2.

К чрезвычайным ситуациям относятся произошедший пожар, отравление, несчастные случаи с учащимися и работниками сферы образования, случаи физического или психического насилия против учащихся или работников сферы образования в учебном заведении или на его территории, другие случаи, способствующие серьезному нарушению нормальной работы учебного заведения.