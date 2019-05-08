https://news.day.az/society/1118259.html В Баку пройдет пробный экзамен для желающих работать учителем
В Баку пройдет пробный экзамен для желающих работать учителем
В связи с конкурсом по приему учителей на работу, в Баку пройдет пробный экзамен.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на министерство образования, процесс регистрации желающих участвовать в пробных экзаменах продолжается. Регистрацию можно пройти до 11 мая в онлайн-режиме, пройдя по ссылке miq.edu.az/sinaq.
Пробный экзамен будет проведен 16 мая Институтом профессионального развития работников образования во втором учебном здании (корпус "Гянджлик") Азербайджанского государственного экономического университета.
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