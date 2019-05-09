В январе-марте текущего года количество зарегистрированных административных проступков в связи с нарушением правил дорожного движения снизилось на 10,8 процента по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 701,6 тысячи.

Как сообщает в среду Trend, 42,4 процента зарегистрированных в отчетный период нарушений связаны с превышением установленного лимита скорости (на 24,4 процента меньше по сравнению с прошлым годом), 11,5 процента - с продолжением движения после запрещающего знака светофора или регулятора - (на 1,2 процента меньше), 8,3 процента - с несоблюдением указаний дорожных знаков или знаков дорожной разметки ( на 44,3 процента меньше), 7,5 процента - нарушения правил стоянки или остановки (меньше на 47 процентов), 4,2 процента связаны с незаключением договора обязательного страхования (меньше на 15,7 процента), 3,8 процента - с вождением с непристегнутым ремнем безопасности (на 29 процентов больше по сравнению с прошлым годом). Оставшуюся часть составляют нарушения, зарегистрированные по другим причинам.

Общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения составила 23,1 миллиона манатов.