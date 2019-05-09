Он ушел на фронт в 19 лет, был снайпером-бомбардировщиком. Фамиль Алиев прошел всю войну и до сих пор помнит каждый день. С ветераном Великой Отечественной войны встретилась корреспондент телеканала "МИР 24" Рамиля Тагиева, передает Day.Az.

Фамиля и Камиля Алиевых в 1940 году призвали в армию. Через несколько месяцев началась война. Братьев переправили на фронт в Орловскую область.

"Из-за 100-процентного зрения меня причислили в отряд снайперов. А так как я был рослым и сильным, дали команду при наступлении метать тяжелые снаряды", - рассказал Фамиль Алиев.

В 1945-м в Курске получил тяжелое ранение в ногу. Первую помощь оказал себе сам, но кровотечение было не остановить. Поэтому с поля боя Фамиля отправили в санчасть. Там он познакомился с врачом Леной.

"Помню, как дедушка рассказывал про доктора Лену. Говорит, если бы после войны не потеряли бы связь, то вашей бабушкой стала бы Лена", - поделился внук Фамиля Алиева Рауф Адилов.

Незадолго до Победы старший брат Камиль пропал без вести. Его возвращения семья ждала долго, односельчане поддерживали как могли. Среди них была и Няняш. Трагедия сблизила их. Вместе они уже 77 лет.

"За эти годы много чего перевидали. Но, чтобы ни случилось, всегда держались вместе. Мы всегда старались быть примером для наших детей и внуков", - отметила жена ветерана ВОВ Няняш Бабашева.

Сейчас дедушке Фамилю 102 года. У него три сына, три дочери и более 20 внуков. С ними отметит и День Победы.