Сегодня с 13.30 до 16.00 часов в жилом массиве Гушчулуг в городе Хырдалан, в массиве в поселке Мушфигабад Гарадагского района, в массиве Ени Мушфиг, в поселке 28 Мая, в домах, расположенных на правой и левой частях дороги Мушфигабад-Сумгайыт, возможны кратковременные перебои в подаче электроэнергии.

Как сообщили ONA в пресс-службе ОАО "Азеришыг", это связано с реконструкцией, проводимой на Хырдаланской воздушной линии, передает Day.Az.

ОАО "Азеришыг" приносит потребителям извинения за возникшие неудобства.