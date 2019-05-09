https://news.day.az/society/1118347.html В этих частях Азербайджана будут перебои со светом
В этих частях Азербайджана будут перебои со светом
Сегодня с 13.30 до 16.00 часов в жилом массиве Гушчулуг в городе Хырдалан, в массиве в поселке Мушфигабад Гарадагского района, в массиве Ени Мушфиг, в поселке 28 Мая, в домах, расположенных на правой и левой частях дороги Мушфигабад-Сумгайыт, возможны кратковременные перебои в подаче электроэнергии.
Как сообщили ONA в пресс-службе ОАО "Азеришыг", это связано с реконструкцией, проводимой на Хырдаланской воздушной линии, передает Day.Az.
ОАО "Азеришыг" приносит потребителям извинения за возникшие неудобства.
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