9 мая азербайджанская общественность отмечает 74-ю годовщину Победы над фашизмом, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В годы Второй мировой войны народ Азербайджана как на поле брани, так и в тылу, продемонстрировал великий героизм и отвагу. За короткое время в республике были сформированы 87 истребительных летных батальонов и 1124 отряда самообороны. В 1941-1945 годах на фронт отправились более 600 тысяч храбрых сынов и дочерей Азербайджана.

Азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина.

Около 130 наших соотечественников были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек были награждены орденом "Слава", 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были удостоены других различных орденов и медалей СССР.

Дважды Герой Советского Союза Ази Асланов, Герои Советского Союза Исрафил Мамедов, Аслан Везиров, Адиль Гулиев, Зия Буньядов, Герай Асадов, Мелик Магеррамов, Мехти Гусейнзаде, генералы Махмуд Абилов, Аким Аббасов, Тарлан Алиярбеков, Гаджибала Зейналов и многие другие своим героизмом вписали новые страницы в славную историю нашего народа.

В то время в республике была проделана большая работа для перевода экономики на военные рельсы. Даже легкая и пищевая промышленность перестроили производство на нужды войны.

Несмотря на немалые трудности, азербайджанские нефтяники, самоотверженно работая, обеспечивали фронт и промышленность жизненно необходимыми нефтепродуктами. Под руководством академика Юсифа Мамедалиева была разработана новая технология получения авиационного бензина.

Благодаря беззаветному труду азербайджанских нефтяников в 1941 году был достигнут рекордный показатель добычи нефти в истории Азербайджана - 23,5 миллиона тонн "черного золота", что составило 71,4 процента всей произведенной в СССР нефти.

В целом за годы войны нефтяники Азербайджана дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов, что, по мнению большинства историков, явилось решающим вкладом Азербайджана в дело Победы СССР над нацистским режимом Третьего рейха. Вторая мировая война стала еще одним историческим подтверждением самоотверженности, героизма и отваги азербайджанского народа.