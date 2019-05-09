Состояние пострадавших при пожаре на трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов", поступивших в Центральную больницу нефтяников, остается тяжелым.

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала реаниматолог больницы Айбениз Нагиева.

По ее словам, состояние трех из семи, находящихся в реанимации пациентов, наиболее критическое. "У трех человек обгорели 40 процентов поверхности тела и дыхательные пути. Все трое - иностранные граждане. Состояние остальных пациентов средней степени тяжести. Часть из них после нормализации состояния может быть выписана", - сказала Нагиева.

Напомним, что в среду на судне-трубоукладчике "Исрафил Гусейнов", проводящем в Каспийском море оперативные работы для компании Saipem, в 18:30 возник пожар, в результате которого 14 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную больницу нефтяников. Один из них отпущен домой, семь человек находятся в реанимации, остальные шестеро - в хирургическом отделении.