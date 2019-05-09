Шестого мая около 22:00 по местному времени в районе Вайомиссинг округа Беркс (американский штат Пенсильвания) был убит неизвестными Саламов Наиль Ильхам оглу, 1982 года рождения. По факту в Полицейском департаменте Вайомиссинга было возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Как передает Day.Az, об этом эксклюзивно Trend сообщили в четверг в посольство Азербайджана в США.

Было отмечено, что посольство связалось с близкими покойного. "В настоящее время нами ведется работа по отправке тела в Азербайджан в кратчайший срок. Завтра ожидается завершение формальностей, после чего останки отправят из города Ридинг в Нью-Йорк, а оттуда на родину. Хотим отметить, что данный вопрос полностью контролируется посольством. О ходе следствия будет дана дополнительная информация. Наши соотечественники в США и коллектив посольства глубоко опечалены случившимся. От имени коллектива посольства приносим глубокие соболезнования родным покойного", - сказали в диппредставительстве.