В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, в основном без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Ночью и утром местами слабый туман, морось. Вечером возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью -14-18, днем - 22-26, в Баку ночью - 10-12, днем - 21-23 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, временами ливни, возможны грозы и град. Ночью и утром местами возможен туман. Западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью - 13-18, днем - 23-28, в горах ночью 8-13, днем 15-18 градусов тепла.