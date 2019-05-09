Есть на свете женщины, которых Всевышний, словно решив создать идеальное творение, одарил всем - умом, красотой, отвагой. Они наделены мужеством, которое и не снилось многим мужчинам, но как-то умудряются при этом в любых обстоятельствах оставаться истинными женщинами - милосердными, добрыми и сказочно красивыми. Одной из таких редких женщин была Зиба Ганиева.

Необыкновенно красивая 17-летняя девушка во время Великой Отечественной войны в списках своего полка значилась сразу в трех ипостасях: снайпер, разведчик и радистка. Обладая при этом внешностью голливудской актрисы.

Родилась Зиба в 1923 г. в Шемахе. Отец ее был азербайджанцем, мать - узбечкой. В 14 лет девушка стала сиротой при живых родителях: в 1937 г. мать Зибы была репрессирована, а отец, Паша Ганиев, вынужденно отказался от своей дочери, чтобы спасти ей жизнь. В том же году Зиба уехала в Ташкент, где поступила учиться на хореографическое отделение Узбекской филармонии. В 1940 г. Зиба переехала в Москву и поступила в ГИТИС на актерский факультет.

Но началась война и разрушила все ее планы. В первые дни войны, как и сотни тысяч других московских студентов, Зиба обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт. Через несколько дней ее заявление приняли, и девушка стала курсантом стрелковых курсов, после окончания которых в октябре 1941 г. уже принимала участие в боях за Москву.

В дивизии она стала радисткой и разведчицей. В тревожную холодную зиму 1941 г. она 16 раз ходила во вражеский тыл, откуда передавала по рации и приносила важные сведения о противнике. Отважная девушка всегда была впереди идущих в разведку или сражение бойцов, вызывая их восхищение смелостью и находчивостью.

В условиях боевой обстановки Зиба Ганиева овладела снайперским мастерством. Из воспоминаний ее боевой подруги В.Галаниной: "Весной 1942 г., когда завершилось наступление нашей дивизии, мы с Зибой решили основательно потренироваться в снайперской "охоте", пользуясь временным затишьем. В нескольких десятках метров от наших позиций копошились гитлеровские солдаты, укреплявшие окопы. Они вели себя уверенно и нагло, даже не допуская возможности быть пораженными нашими пулями. Мы выбрали позицию и определили цель. Залп произвели одновременно - и два фашиста упали замертво".

В составе 3-й Московской Коммунистической стрелковой дивизии Зиба Ганиева участвовала в знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 г. Сражалась на Ленинградском и Северо-Западном фронтах. В январе 1942 г. на базе 3-й Московской Коммунистической стрелковой дивизии была сформирована 130-я стрелковая дивизия (второе формирование).

Зиба Ганиева, снайпер-разведчик 151-го отдельного мотострелкового разведывательного батальона этой дивизии, действуя в районе сел Черное, Ожесцы, Лунево и Дягилево Ленинградской области с 12 апреля по 23 мая 1942 г. уничтожила 20 немцев, в том числе двух офицеров.

Слухи о подвигах отважной комсомолки разлетелись по всему СССР. Во всех центральных и местных газетах были помещены ее фото с рассказами о ее подвигах. А когда немецкие войска рвались к богатствам Кавказа и бакинской нефти, она обратилась с призывом к матерям, сестрам и подругам встать на защиту своей великой Родины. В 1942 г. журнал "Работница" в №19-20 опубликовал ее обращение:

"Враги посягают на наш чудесный, величественный Кавказ. Женщины гор: казачки, чеченки, кабардино-балкарки, азербайджанки, грузинки, армянки - все, кто живет под небом Кавказа и Закавказья, помогайте своим мужьям и братьям, поднявшимся на разбойничьи полчища врага! Нефтью, хлопком, плодами цветущих садов - всем, что творят руки человека, труженика и труженицы, можно бить врага! Защитим, отстоим от проклятых варваров завоевания Великой Октябрьской социалистической революции: свободу, достоинство, честь! Не отдадим врагу наших жилищ, наших детей! Смерть врагам! Неминуемая смерть от нашего острого, закаленного оружия!"

Особо отличилась Зиба Ганиева 23 мая 1942 г. в бою за село Большое Врагово Молвотицкого района Ленинградской области. Имея задачу вести снайперский огонь по гарнизону села Большое Врагово, Зиба выдвинулась на высоту восточнее села. Когда в результате атаки танкового взвода враг начал отступать из села, она организовала группу из девяти бойцов для ведения снайперского огня по отступающему противнику. Сама выдвинулась вперед и застрелила шестерых немцев.

В это время в самом селе уже вела бой группа советских бойцов. К Ганиевой прибыл связной от них с просьбой оказать поддержку. Получив еще шестерых бойцов, Ганиева повела группу на помощь. По дороге в село они были обстреляны автоматчиком, засевшим в развалинах здания. Не растерявшись, Зиба вместе с одним из бойцов обошла позицию автоматчика с тыла и расстреляла его из автомата.

В это время начался сильный минометный обстрел и Ганиева была ранена в бок осколком. Вскоре враг был выбит из села. После перевязки Зиба прибыла на доклад к командиру полка. За мужество и героизм, проявленные в этом бою, приказом №0869 по войскам Северо-Западного фронта от 16 июля 1942 г., снайпер-разведчик Зиба Ганиева была награждена орденом Боевого Красного Знамени.

Для лечения Зибу отправили в московский госпиталь, где за ней ухаживала Мария Федоровна Шверник, жена Николая Михайловича Шверника, будущего Председателя Президиума Верховного Совета СССР (в последние годы правления Сталина - в 1946-1953 гг.). Она буквально спасла жизнь Зибы, потому что девушка умирала от заражения крови. Целых одиннадцать месяцев Мария Федоровна не отходила от ее постели, а когда та поднялась на ноги, то со слезами на глазах сказала: "Все нормальные женщины носят ребенка девять месяцев, я же тебя вынашивала одиннадцать". После выписки из госпиталя Шверники приняли азербайджанскую девушку в свою семью, официально ее удочерив.

Затем Зиба Ганиева вернулась в строй. После второго ранения около двух лет провела в госпитале, была демобилизована и в боевых действиях больше не участвовала.

За годы Великой Отечественной войны Зиба Ганиева уничтожила 129 оккупантов, за личные подвиги и мужество была удостоена множества государственных наград, в том числе ордена Красной Звезды, медали "За оборону Москвы", Отечественной войны 1-й степени (в 1985 г., в честь 40-летней годовщины Победы). Она заслуживала и высокого звания Героя Советского Союза, но, очевидно, из-за того, что ее мать была репрессирована, наградной лист так и остался незаполненным.

После Победы, в 1945 г. Зиба Ганиева сыграла роль персидской шахини в фильме узбекского режиссера-однофамильца Наби Ганиева "Тахир и Зухра". Затем вышла замуж за известного азербайджанского дипломата Тофика Кадырова, который был временным поверенным посольства СССР в Турции.

Занималась историей, стала кандидатом филологических наук, доктором востоковедения, профессором и при этом оставалась удивительно скромным человеком.

В 1955-1956 гг. была заведующей кафедрой языка и литературы Бакинской высшей партийной школы. С 1956 г. являлась научным сотрудником в Институте востоковедения Академии наук СССР.

Скончалась Зиба Ганиева в 2010 г. в Москве.