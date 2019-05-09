В Союзе композиторов Азербайджана состоялась научно-практическая конференция, посвященная 96-й годовщине со дня рождения Гейдара Алиева и 15-летию Фонда Гейдара Алиева. Ее тема - "К 15-летию Фонда Гейдара Алиева - в свете идей Общенационального лидера", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА, передает Day.Az.

Союз композиторов Азербайджана с большим почтением относится к памяти выдающегося государственного деятеля, политика мирового масштаба, Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. "Его неутомимая деятельность, направленная на развитие и пропаганду азербайджанской музыки, составляет одну из самых ярких страниц истории нашей музыкальной культуры", - говорится в сообщении.

Каждый год в мае и декабре в Союзе композиторов проводятся музыкальные мероприятия, связанные с именем Общенационального лидера. "Его светлый образ вдохновляет композиторов на создание новых произведений, а музыковедов - на новые научные изыскания, посвященные раскрытию значения личности и идей великого лидера в процветании национального музыкального искусства", - говорится в сообщении.

Фонд Гейдара Алиева, созданный в 2004 году и возглавляемый Первой леди страны, Первым вице-президентом Азербайджанской Республики, Послом доброй воли UNESCO и ISESKO Мехрибан Алиевой, достойно продолжает заложенные Общенациональным лидером традиции в деле сохранения лучших образцов национального искусства, приумножения его достижений, пропаганды в мировом масштабе.

Научно-практическую конференцию "К 15-летию Фонда Гейдара Алиева - в свете идей Общенационального лидера" вступительным словом открыла председатель творческого Союза Франгиз Ализаде. Она рассказала о значении деятельности Фонда Гейдара Алиева, а также о своем участии в его проектах.

С обширными и интересными докладами, в которых отразилось сотрудничество Союза композиторов с Фондом, выступили: секретарь Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Сардар Фараджев ("О проекте Фонда Гейдара Алиева "Мир Узеира"), заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Сурая Агаева ("Работа в проекте "Энциклопедия Мугама" (изданной на русском языке), доктор искусствоведения, профессор Джамиля Гасанова ("О проекте "Международный музыкальный фестиваль "Мир мугама"), доктор философии по искусствоведению Саадят Тахмиразгызы ("О проекте Фонда Гейдара Алиева "Вершина Фикрета").

На конференции также был представлен видеоролик, в котором запечатлено участие Союза композиторов Азербайджана в мероприятиях и глобальных музыкальных проектах Фонда Гейдара Алиева.