https://news.day.az/society/1118423.html В Баку активно борются с продажей сигарет несовершеннолетним - НАЧАЛИСЬ РЕЙДЫ - ФОТО
В Баку активно борются с продажей сигарет несовершеннолетним - НАЧАЛИСЬ РЕЙДЫ - ФОТО
В Баку продолжаются оперативные мероприятия полиции по пресечению продажи табачной продукции несовершеннолетним.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МВД, очередной такой рейд был проведен сотрудниками Управления полиции Наримановского района, передает Day.Az.
В продаже табачной продукции несовершеннолетним были уличены продавец киоска на проспекте Гейдара Алиева, работники продуктового магазина на улице Даш карханасы Наримановского района. В их отношении были составлены протоколы по статье 455,2 (нарушение правил торговли алкоголем и табачной продукцией) Кодекса административных проступков и сделаны предупреждения
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