10 мая на Парламентском проспекте Баку будет ограничено движение автомобилей в связи с 96-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, поэтому будут изменены маршруты автобусов 3, 6, 18, 29, 31, 39, 53, 77, 96, 205 и 206, которые двигались по проспекту и близлежащим улицам.

Как сообщили в Бакинском Транпортном Агентстве, автобусы вернутся к своим прежним маршрутам после завершения всех мероприятий.

Али Ибрагимов