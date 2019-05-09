https://news.day.az/society/1118435.html В центре Баку меняются маршруты 11 автобусов - СПИСОК 10 мая на Парламентском проспекте Баку будет ограничено движение автомобилей в связи с 96-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
В центре Баку меняются маршруты 11 автобусов - СПИСОК
10 мая на Парламентском проспекте Баку будет ограничено движение автомобилей в связи с 96-й годовщиной со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как передает Day.Az, поэтому будут изменены маршруты автобусов 3, 6, 18, 29, 31, 39, 53, 77, 96, 205 и 206, которые двигались по проспекту и близлежащим улицам.
Как сообщили в Бакинском Транпортном Агентстве, автобусы вернутся к своим прежним маршрутам после завершения всех мероприятий.
Али Ибрагимов
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