Завтра в центре Баку по случаю 96-й годовщины со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева движение по нескольким улицам и проспектам столицы будет ограничено.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об сказал начальник отдела Главного управления дорожной полиции полковник Вагиф Асадов.

По его словам, с целью обеспечения безопасности граждан в первой половине дня полностью будет ограничено движение автомобилей по направлению к Аллее почетного захоронения.

Таким образом движение будет перекрыто на пересечении проспекта Гусейна Джавида с улицей Микаила Мюшвига, от круга на улице Микаила Мюшвига до пересечения этой улицы с проспектом Метбуат, а также от зданий Милли Меджлиса и телетеатра до Парламентского проспекта.