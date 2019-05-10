https://news.day.az/society/1118466.html Молитва 5-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Молитва 5-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Сегодня, 10 мая, пятый день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 03:51, а ифтар в 20:00.
Предлагаем вашему вниманию молитву пятого дня месяца:
"Allahumməc-əlni fihi minəl-müstəğfirin. Vəc-əlni fihi min ibadikəs-salihinəl-qanitin. Vəc-əlni fihi min övliyaikəl-müqərrəbin. Birə-fətikə ya ərhəmər-rahimin".
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
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