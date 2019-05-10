https://news.day.az/society/1118471.html В Азербайджане провалилась дорога, грузовик рухнул в яму - ФОТО
В Азербайджане провалилась дорога, грузовик рухнул в яму - ФОТО
На центральной улице в Гяндже из-за несчастного случая произошла авария.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, при проведении работ по ремонту и реконструкции канализационной системы на проспекте Наримана Нариманова провалилась дорога и образовалась глубокая яма, куда провалился грузовик "Shacman".
Как сообщили в МЧС, водитель грузовика Гейдаров Халиг Сулейман 1987 года рождения получил ранения. Его немедленно доставили в больницу.
По факту ведется расследование
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