На центральной улице в Гяндже из-за несчастного случая произошла авария.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, при проведении работ по ремонту и реконструкции канализационной системы на проспекте Наримана Нариманова провалилась дорога и образовалась глубокая яма, куда провалился грузовик "Shacman".

Как сообщили в МЧС, водитель грузовика Гейдаров Халиг Сулейман 1987 года рождения получил ранения. Его немедленно доставили в больницу.

По факту ведется расследование