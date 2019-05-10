В Бинагадинском районе Баку произошла драка с участием нескольких человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Buta.Media, инцидент произошел ночью на улице Исрафила Гашимова.

Во время драки был убит Сафаров Эмин Эхтирам оглу. Также сообщается об одном раненом - им является Юсифов Али Магамед оглу 1958 года рождения. Он помещен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.