В Сумгайыте будут капитально отремонтированы кровли 263 жилых зданий, фасады 25 зданий, 75 лифтов. Также будет отремонтирована Сумгайтcкая городская больница № 2.

Об этом было сказано на отчетном собрании в городе Сумгайыт по итогам первого квартала 2019 года, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В отчетный период продолжилось строительство кинотеатра "Низами, детского сада на 120 мест в поселке Джорат и судебного комплекса, начались строительство Дома мугама и работа по расширению к северо-востоку Сумгайытского бульвара.

Также ведется работа по завершению строительства нового административного здания пятого отделения полиции.