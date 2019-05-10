Около 40 ножевых ранений насчитали судебно-медицинские эксперты на теле убитого в Бинагадинском районе Баку в ночь на 10 мая Сафарова Эмина Эхтирам оглу.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в прокуратуре района.

Отметим, что преступление было совершено на улице Исрафила Хашимова, что на территории 6-го микрорайона, примерно в два часа ночи. Несколько человек затеяли драку, в ходе которой ранее судимый Э.Сафаров получил многочисленные ножевые ранения и скончался на месте.

Кроме того, пострадал 61-летний Юсифов Али Мухаммед оглу, который пытался разнять участников драки. Мужчина госпитализирован в Клинический медицинский центр №1.

Сотрудники седьмого отделения полиции Бинагадинского района задержали подозреваемого в убийстве - это уроженец Нахчывана 24-летний Тагиев Гасан Мардан оглу.

Согласно полученным данным, конфликт произошел перед домом, в котором проживает Г.Тагиев.

Известно и то, что убитый ранее имел судимость за хранение огнестрельного оружия. В прошлом году оперативники уголовного розыска задержали Э.Сафарова, однако за решеткой последний находился недолго. Как отметили правоохранители, Сафаров был освобожден раньше срока, и произошло это недавно. В криминальной среде Э.Сафаров был известен как "Эмин 444", его относили к стремящимся получить авторитет в криминальной среде (на жаргоне "стремяга").

По некоторым данным, кровавая разборка произошла между представителями двух криминальных группировок.

В настоящее время прокуратура выясняет мотив преступления и работает над выявлением других лиц, причастных к драке.