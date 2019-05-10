11 мая Государственный Экзаменационный Центр организует экзамен TOEFL IBT.

Как сообщили ONA в пресс-службе ГЭЦ, экзамен пройдет по адресу Ясамальский район, ул.М. Мушфига, 1M и начнется в 09.30, передает Day.Az.

Сдающие экзамен дети до 15 и младше должны явится в здание вместе с родителями.

Для регистрации и ознакомления с общей информацией об экзамене TOEFL®, следует пройти по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/toefl/.