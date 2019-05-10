https://news.day.az/society/1118537.html В Баку проведут американский экзамен
В Баку проведут американский экзамен
11 мая Государственный Экзаменационный Центр организует экзамен TOEFL IBT.
Как сообщили ONA в пресс-службе ГЭЦ, экзамен пройдет по адресу Ясамальский район, ул.М. Мушфига, 1M и начнется в 09.30, передает Day.Az.
Сдающие экзамен дети до 15 и младше должны явится в здание вместе с родителями.
Для регистрации и ознакомления с общей информацией об экзамене TOEFL®, следует пройти по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/toefl/.
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