Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди, ночью возможен ливень, грозы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, будет дуть временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-16, днем 19-23, в Баку ночью 15-17, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливни, грозы, возможен град. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 23-28, в горах ночью 5-10, днем 10-15 градусов тепла.