По случаю 96-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева состоялось первенство по стрельбе среди военнослужащих. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны.

В Нахчыванском гарнизоне в соревнованиях по стрельбе из пистолета ПМ участвовали 72 военнослужащих в составе 24 команд.

Первое и второе места в соревнованиях среди команд, в которых участвовали также женщины-военнослужащие, заняли мотострелки, а третье - спецназовцы. В личном первенстве первое место занял полковник Техран Мансимов, второе - майор Фарид Сулейманов и третье - прапорщик Эльсевяр Гулиев. Среди женщин лучший результат показала прапорщик Лейла Бабаева.

Победители были награждены почетными грамотами и дипломами.