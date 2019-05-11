https://news.day.az/society/1118620.html В Азербайджане нашли завернутый в ковер труп
В Азербайджане нашли завернутый в ковер труп
В Сабирабаде обнаружен завернутый в ковер труп мужчины.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, установлено, что покойный - житель города Ширван Джабиев Ильхам Абульфат оглу (1969 г.р.). На теле есть следы от татуировок и игл.
В настоящее время расследуются причины смерти Джабиева.
Напомним, тело было обнаружено на территории села Минбашы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре