В Сабирабаде обнаружен завернутый в ковер труп мужчины.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, установлено, что покойный - житель города Ширван Джабиев Ильхам Абульфат оглу (1969 г.р.). На теле есть следы от татуировок и игл.

В настоящее время расследуются причины смерти Джабиева. 

Напомним, тело было обнаружено на территории села Минбашы.