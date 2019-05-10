Взрыв на судне "Исрафил Гусейнов", эксплуатируемом итальянской компанией Saipem в целях прокладки труб в Каспийском море, был связан с операциями по техническому обслуживанию оборудования во время прокладки труб. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на заявление компании, опубликованное девятого мая.

Как отмечается, восьмого мая произошел взрыв на судне "Исрафил Гусейнов", эксплуатируемом компанией Saipem для прокладки труб в Каспийском море в рамках проекта второй стадии разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".

Рано утром девятого мая была завершена транспортировка в больницу четырнадцати человек, пострадавших в результате аварии, говорится в заявлении Saipem Group.

"Семеро из четырнадцати раненых находятся в реанимации из-за полученных ожогов. Пострадавшие являются гражданами Италии, Великобритании, Азербайджана, Румынии, Малайзии и Хорватии. Компания выражает соболезнования работникам и их семьям. Saipem продолжит обеспечивать немедленную репатриацию тех, кто получил наименее серьезные травмы, и перевод других пострадавших в специализированные медицинские центры", - говорится в заявлении.