В Азербайджане ускорился процесс опустынивания.

Об этом в пятницу сказал Trend директор Института географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Рамиз Мамедов, передает Day.Az.

Мамедов подчеркнул, что опустынивание наблюдается и все больше интенсифицируется в юго-восточной части Миль-Муганского региона: "Во избежание этого процесса здесь необходимо посадить много деревьев, разбить зеленые полосы".

По словам академика, причиной опустынивания являются климатические изменения и человеческий фактор: "В Миль-Муганской зоне выпас скота в разы превышает норму. Если на определенной территории должны пастись пять овец, то тут пасутся все 20. Дело в том, что там, где пасется скот, идет опустынивание и не бывает растительности. Если в ближайшее время это не предотвратить, то опустынивание только ускорится, превратившись не только в экологическую, но и социальную проблему. Почва теряет свою плодородность, растения не растут, в результате люди уезжают с этих мест".