В Азербайджане установлен размер государственной пошлины для аккредитации учебных заведений, в связи с чем вносятся поправки в закон "О государственной пошлине", сообщает в пятницу Trend

Согласно поправкам, для прохождения аккредитации учебными заведениями будет взиматься государственная пошлина, размер которой будет отличаться в зависимости от их статуса и уровня.

Государственная пошлина для аккредитации дошкольных образовательных учреждений установлена в размере 3000, для общеобразовательных школ - 5000, внешкольных учебных заведений - 7000, учреждений профобразования - 10 000, ссузов (колледжей) - 15 000, вузов - 20 000, дополнительных учебных заведений - 15 000, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность- 15 000 манатов.