https://news.day.az/society/1118759.html В Сумгайыте грузовик протаранил легковушку - много погибших
В Сумгайыте грузовик протаранил легковушку - много погибших
Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes с грузовой машиной марки Shacman в азербайджанском городе Сумгайыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.
Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли тела пяти человек из деформированного автомобиля и передали по назначению.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре