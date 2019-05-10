Пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля марки Mercedes с грузовой машиной марки Shacman в азербайджанском городе Сумгайыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, передает Day.Az.

Согласно информации, прибывшие на место ДТП спасательные силы Сумгайытского регионального центра МЧС извлекли тела пяти человек из деформированного автомобиля и передали по назначению.