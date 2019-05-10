В 1977 г. чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон на базе киностудии "Мосфильм" снял историческую драму "Ночь над Чили", посвященную кровавому военному перевороту 1973 г. и последовавших за ним репрессиях, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Десятый Московский кинофестиваль отметил работу постановщиков специальным призом за режиссерский дебют. Интересно, что только за первые десять лет диктатуры патриотами Чили в других странах мира было снято 178 фильмов, посвященных кровавому режиму хунты Пиночета.

Фильм "Ночь над Чили" снимался в Советском Союзе, "роль" Сантьяго, столицы Чили, "сыграл" Баку, преобразившись в очередной раз. Баку, наверное, стоит в связи с этими преображениями занести в Книгу Рекордов Гиннеса, ибо ни одни другой город на планете не представал в разных фильмах то Стамбулом, то Тегераном, то Баунос-Айресом, то Хургадой... Теперь он стал Сантьяго. С этой "ролью" Баку справился не хуже, чем с другими "ролями".

Чтобы сделать из Баку латиноамериканский Сантьяго, были использованы совсем другие приемы - не такие, как в "Бриллиантовой руке" или "Человеке-Амфибии".

Вместо ярких реклам на стенах висели листовки и плакаты, вместо неоновых огней - замазанные краской стены и окна и граффити и надписи на стенах. Зато бакинские дворики переделывать не пришлось - они остались такими, какими были, и никто даже не заподозрил, что чилийский фильм снимали в Баку.

Правда, самого города в фильме довольно мало и узнать его на самом деле трудно, т.к. фильм снят в полудокументальной манере, когда кадры мелькают, камера иногда дрожит и понять, где конкретно снимался тот или иной эпизод, можно, только если остановить фильм и рассмотреть "картинку".

Зато очень хорошо можно рассмотреть знаменитый бакинский стадион и, конечно, актеров, и среди них - азербайджанских. Что, в общем, неудивительно, т.к. герои фильма - чилийцы. Помимо азербайджанцев для создания латиноамериканского "налета" были приглашены молдавские актеры, грузинские и армянские.

Фильм снимался на улицах Баку, в бакинских двориках, основные события картины происходили на стадионе им. Ленина, некоторые эпизоды были сняты на Апшероне и в каменных карьерах.

В титрах были указаны Джалил Агаев, Маяк Керимов, Шахмар Алекперов, Шамси Шамсизаде, Салам Исмаилов, Р.Касумов, а также такие корифеи азербайджанского кино, как Тариэль Касимов и Садых Гусейнов.

Садых Гусейнов создал в фильме щемящий образ старика-крестьянина. Неграмотный старик, согнанный вместе с другими подозрительными лицами на стадион, где несчастных вояки Пиночета держали много суток для выяснения личности, был символом спокойствия и мудрости.

На вопрос, кто он по профессии, старик ответил: "Крестьянин". На вопрос, к какой партии он принадлежит, старик пожал плечами и снова ответил: "Крестьянин". Его мудрые и печальные глаза словно видели всех насквозь. Он все понимал, понимал и то, что живым его отсюда вряд ли выпустят.

Но он тихо сидел на скамье стадиона и делал на коленках какую-то чеканку. А потом попросил главного героя: "Напиши мне на ней, я не умею. Вот это я, это моя жена, это мои дети, это мое поле...". А потом, когда главному герою посчастливилось выбраться из этого ада, старик сумел отдать ему эту чеканку: "Передай...".

Возможно, режиссер, сам того не подозревая, передал через этот образ беспомощного старика весь ужас тех кровавых событий, когда были уничтожены тысячи безвинных людей. Тысячи таких стариков мирно пахали землю, выращивали урожай, чтобы накормить себя и своих близких, но пришла хунта и мирная жизнь превратилась в кошмар.

Оператором и фотографом на картине работал корифей советского фото- и операторского искусства Георгий Пинхасов, единственный на тот момент советский фотограф - член знаменитого на весь мир фотоагентства "Магнум", созданного легендарным Анри Картье-Брессоном. В дальнейшем Георгий Пинхасов часто приезжал в Баку и сделал множество прекрасных фоторабот, посвященных азербайджанской столице.

События в фильме показаны глазами главного героя - архитектора, который не состоял ни в какой политической партии, не участвовал в работе подполья, он жил своей обычной жизнью. Но его тоже загнали на этот стадион, мучили, пытали, стараясь добиться каких-то показаний. И человек за несколько дней пересматривает всю свою жизнь, свои идеалы, свои убеждения. И можно быть уверенным, что выйдя на свободу, он не останется тем простым обывателем, каким был до того дня, когда случился военный переворот и был убит президент Альенде.

Фильм многие ругали за советскую пропаганду, ставя режиссеру в вину слабый сюжет. На самом же деле это один из самых сильных антивоенных, антифашистских фильмов.