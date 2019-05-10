https://news.day.az/society/1118767.html Молитва 6-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Молитва 6-го дня Рамазана, время имсака и ифтара - ПОДРОБНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
11 мая - шестой день священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 03:49, а ифтар в 20:01.
Предлагаем вашему вниманию молитву пятого дня месяца:
"Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin".
С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.
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