11 мая - шестой день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак в Баку наступит в 03:49, а ифтар в 20:01.

Предлагаем вашему вниманию молитву пятого дня месяца:

"Allahummə la təxzulni fihi li-təərrüzi mə-siyətik. Və la təzribni bisiyati nəqimətik. Və zəhzihni fihi min mucibati səxətik. Bimənnikə və əyadikə ya muntəha rəğbətir-rağibin".

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.