В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), утром крупнотоннажный грузовой автомобиль совершил ДТП на пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектами Гейдара Алиева и Шаха Исмаила Хатаи, передает Day.Az.

В результате на стороне проспекта Гейдара Алиева, по которой осуществляется движение в направлении центра города, образовался затор.

Просьба к водителям, которые едут в этом направлении, иметь это ввиду и, по возможности, воспользоваться альтернативными путями.