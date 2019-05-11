https://news.day.az/society/1118817.html ДТП с участием грузовика в Баку - образовалась пробка
ДТП с участием грузовика в Баку - образовалась пробка
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА), утром крупнотоннажный грузовой автомобиль совершил ДТП на пересечении улицы Юсифа Сафарова с проспектами Гейдара Алиева и Шаха Исмаила Хатаи, передает Day.Az.
В результате на стороне проспекта Гейдара Алиева, по которой осуществляется движение в направлении центра города, образовался затор.
Просьба к водителям, которые едут в этом направлении, иметь это ввиду и, по возможности, воспользоваться альтернативными путями.
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