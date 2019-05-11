Установлены личности погибших в страшной аварии в Сумгайыте.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, на территории поселка Тагиева произошло ДТП. Грузовой автомобиль "Shacman" врезался в автомобиль "Mercedes". Грузовик потерял управление, въехав на территорию кладбища. Водитель пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Было установлено, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

В результате аварии погибли пассажиры автомобиля "Mercedes". Четыре пассажиры были членами двух семей. Они возвращались из Геранбоя в Шабран после встречи с солдатом.

Это жители Шабрана Нуриев Видади Мовлуд оглу (1987 г.р.), Гасымов Ильхам Мамедтагы оглу (1960 г.р.), Мамедов Амиль Сеидбей оглу (1972 г.р.), Мусаева Махбуба (1967 г.р.) и Мусаев Салех Халил оглу (1974 г.р.).