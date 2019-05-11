https://news.day.az/society/1118864.html Стало известно, когда прекратятся ливни в Азербайджане
Стало известно, когда прекратятся ливни в Азербайджане
Сегодня утром больше всего осадков выпало в Загатале - 58 миллиметров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.
По информации на 08:00, в большинстве регионов республики шли дожди, в отдельных районах - ливни.
На Абшеронском полуострове, в поселках Забрат и Бина утром выпало 0,4 миллиметра осадков, в поселке Маштага - один миллиметр, в Баку - три миллиметра.
Сегодня днем дожди в большинстве районов прекратятся.
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