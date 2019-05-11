Сегодня утром больше всего осадков выпало в Загатале - 58 миллиметров. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

По информации на 08:00, в большинстве регионов республики шли дожди, в отдельных районах - ливни.

На Абшеронском полуострове, в поселках Забрат и Бина утром выпало 0,4 миллиметра осадков, в поселке Маштага - один миллиметр, в Баку - три миллиметра.

Сегодня днем дожди в большинстве районов прекратятся.