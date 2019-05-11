12 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть юго-западный ветер.

Как сообщили ONA в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 23-25 градусов тепла, передает Day.Az.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью составит 75-85%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. К вечеру в некоторых местах возможны дожди, грозы, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-18, днем -25-30 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.