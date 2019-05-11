"Azercell Telekom" продолжает проводить тренинги на тему "Интернет-безопасность и цифровое гражданство" с целью выявления и устранения возможных угроз, с которыми могут столкнуться дети и подростки в результате расширения ареала пользования интернетом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Принимая во внимание актуальность вопросов кибербезопасности и безопасного пользования интернетом, в рамках проекта компания организовала учебные занятия для школьников, родителей и учителей в различных регионах страны. Очередной тренинг был организован в средней школе N 31, в Сумгайыте. В ходе тренингов для учеников 6-9 классов, а также их родителей и учителей, школьникам были предоставлены теоретические и практические знания об опасностях интернета, информация о распознании внешкольных угроз и способах борьбы с ними. В ходе тренингов, проводимых "Центром развития учителей Азербайджана", с участием 140 человек, ученикам, их родителям и учителям были предоставлены рекомендации об эффективном использовании социальных сетей, списки ресурсов, созданных для детей, и информационные материалы по основам безопасного пользования интернетом для детей и взрослых.

Следует отметить, что в целях повышения эффективности и уровня информированности в области кибербезопасности и повышения технической подготовки в марте, в рамках Недели кибербезопасности, проводимой Министерством Транспорта, Связи и Высоких Технологий, были проведены серии тренингов при организационной поддержке ООО "Azercell Telecom".

Отметим, что компания Azercell, которая всегда уделяет большое внимание вопросам кибербезопасности и безопасному пользованию интернетом, предоставила в пользование программу "Azercell Plus Защита", которая включает в себя услуги "Универсальная защита", "Защита для Android" и "Родительский контроль". Это приложение позволяет контролировать публикации и изменения в списке друзей ребенка в социальных сетях, быть в курсе групп, в которых он состоит, а также определять его местонахождение и устанавливать безопасную область его нахождения.

Следует подчеркнуть, что в прошлом году проект компании Azercell "Интернет-безопасность и цифровое гражданство" стал победителем в номинации "Программа Корпоративной Социальной Ответственности года (в Европе)" и был награжден бронзовым трофеем "Stevie".