По непосредственному поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева лечение Национального героя Забита Гулиева, перенесшего инсульт в Киеве, взято под серьезный контроль, сообщает в субботу Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Украине, передает Day.Az.

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев отметил, что посетил Гулиева в больнице, в которой он получил первоначальное лечение, и встретился с врачами: "Затем, в ночь на 11-е мая, наш Национальный герой был переведен в Институт нейрохирургии им. акад. А.П Ромоданова для прохождения более профессионального обследования и лечения. Здесь он был вновь обследован. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести".

По словам посла, для лечения Национального героя будут продолжены все необходимые меры.

Отметим, что самочувствие Национального героя Забита Гулиева, приехавшего в Киев для участия в мероприятиях, неожиданно ухудшилось девятого мая, и он был сразу же госпитализирован.

Напомним, что в сентябре 1993 года Забит Гулиев был призван в Национальную армию и сразу отправлен в боевую зону. Он проявил себя как храбрый солдат и умелый боец. Сражаясь против врага с сентября 1993 года в составе Национальной Армии, проявил героизм в боях в Физулинском, Агдамском, Агдеринском, Тертерском районах, прославился уничтожением прямым попаданием тяжелой техники противника: только в боях при селе Сейсулан Тертерского района Гулиев подбил четыре вражеских танка. Его жизненный путь является примером для азербайджанской молодежи, образцом героизма.