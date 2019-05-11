С девятого мая 2019 года в Баку проходит регата парусных яхт Baku Sailing Regatta-2019, посвященная 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В соревновании, которое продлится до 11 мая, участвуют 30 яхтистов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.