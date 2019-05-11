https://news.day.az/society/1118924.html В Баку проходит регата парусных яхт, посвященная 96-й годовщине со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
В Баку проходит регата парусных яхт, посвященная 96-й годовщине со дня рождения Великого лидера Гейдара Алиева - ФОТО
С девятого мая 2019 года в Баку проходит регата парусных яхт Baku Sailing Regatta-2019, посвященная 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.
В соревновании, которое продлится до 11 мая, участвуют 30 яхтистов.
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