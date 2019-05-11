Фонд Гейдара Алиева проделал колоссальную работу по изучению и пропаганде наследия великого лидера, сказал в субботу депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Гусейнов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гусейнов напомнил, что Фонд Гейдара Алиева функционирует на протяжении 15 лет: "За эти годы под руководством президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой проведена огромная работа по изучению и пропаганде наследия великого лидера Гейдара Алиева. В то же время Фонд достиг больших успехов в пропаганде в мире азербайджанской культуры, исторических, духовных ценностей. С другой стороны, Фонд Гейдара Алиева реализовал крупные социальные проекты. Фонд оказывает поддержку людям, нуждающимся в заботе, провел колоссальную работу для их лечения"

Депутат отметил и деятельность вице-президента Фонда Лейлы Алиевой: "Кампания "Справедливость к Ходжалы!", в целом, работа, проводимая в этой сфере, связаны с Фондом и именем Лейлы Алиевой".

Касаясь выступления Президента Ильхам Алиева на торжественной церемонии, посвященной 96-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева и 15-летию создания Фонда Гейдара Алиева, депутат обратил внимание на важные послания, связанные дальнейшими перспективами страны: "Глава государства еще раз выразил решительную позицию по территориальной целостности страны. Он заявил, что решение нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана является принципиальной позицией государства. Также прозвучали мысли главы государства о дальнейшем укреплении армии. Глава государства выразил ценные мнения о нынешних и будущих достижениях страны по развитию в сферах промышленности и ИКТ".