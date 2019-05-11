Авиационные средства, технический и летный состав ВВС Азербайджана вылетели на авиабазу в турецком городе Конья для участия в международных поисково-спасательных учениях "Anatolian Phoenix-2019", которые стартуют 13 мая, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, передает Day.Az.

В учениях, которые продлятся до 24 мая, примут участие два вертолета Ми-35 и два вертолета Ми-17.