Продолжаются работы по реконструкции дорог, считающихся важной транспортной артерией города Баку, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.

Согласно сообщению, в рамках этих работ завершена реконструкция центральной дороги, соединяющей поселок Бакиханов Сабунчинского района Баку с поселками Гарачухур и Ени Сураханы Сураханского района.

Протяженность дороги - 5,1 километра. Из них 1,6 километра - четырехполосный участок дороги, ширина проезжей части которого составляет 20 метров, а 3,5 километра - двухполосная дорога с проезжей частью шириной восемь метров.

В Агентстве отметили, что дорога, соединяющая два района Баку, и являющаяся основной дорогой, используемой жителями этих поселков, нуждалась в реконструкции.

"Дорога эксплуатировалась долгие годы, на проезжей части образовались проседания, деформировалось дорожное покрытие. Это в свою очередь, приводило к определенным проблемам в движении транспорта", - сообщили в агентстве.

Было отмечено, что в рамках проделанной работы, на территории, площадью около 60 тысяч квадратных метров, была создана новая, современная дорожная инфраструктура.