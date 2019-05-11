Каждый десятый билет, купленный на лето за границу, - в Грузию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, таков результат опроса, проведенного сайтом tutu.ru.

Специалисты сервиса путешествий проанализировали все приобретенные по акции раннего бронирования авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.

Второе лето подряд самостоятельные путешественники выбирают прежде всего Грузию, которая занимает первую строчку в рейтинге.

На втором месте - Черногория, а замыкает тройку лидеров Испания. При этом стоимость авиабилетов в Грузию увеличилась на 9%, в Черногорию - на 7%, а перелет в Испанию, напротив, подешевел на 6%.

Также в первой пятерке Италия и Германия (последняя в прошлом году не входила в подобный рейтинг).

В десятку самых популярных стран попали также Азербайджан, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия.