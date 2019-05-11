В Ясамальском районе Баку произошел несчастный случай.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, 50-летний рабочий трагически погиб в результате падения подъемного крана.

Житель Сиазанского района Джабиев Рамиз Агамалы оглу 1969 года рождения ремонтировал тепловую трубу когда неожиданно оборвался трос подъемного крана. Мужчина упал на землю и вслед за ним на него рухнула сама конструкция.

Джабиев скончался на месте.

По факту ведется расследование в прокуратуре Ясамальского района.