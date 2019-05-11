https://news.day.az/society/1118971.html Трагедия в Баку: подъемный кран упал на рабочего
Трагедия в Баку: подъемный кран упал на рабочего
В Ясамальском районе Баку произошел несчастный случай.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, 50-летний рабочий трагически погиб в результате падения подъемного крана.
Житель Сиазанского района Джабиев Рамиз Агамалы оглу 1969 года рождения ремонтировал тепловую трубу когда неожиданно оборвался трос подъемного крана. Мужчина упал на землю и вслед за ним на него рухнула сама конструкция.
Джабиев скончался на месте.
По факту ведется расследование в прокуратуре Ясамальского района.
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