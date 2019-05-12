В Хатаинском районе Баку зафиксировано ДТП, повлекшее смерть человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, мужчина, личность которого устанавливается, примерно 50-55 лет, выходя на пешеходную часть дороги был сбит автомобилем марки "Тойота" управляемым Гусейном Мухтаровым. Пешеход скончался на месте.

По факту, на территорию были привлечены сотрудники Хатаинского районного управления полиции. Назначена автотехническая экспертиза.

Водитель задержан.