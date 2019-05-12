https://news.day.az/society/1118991.html Новая обязанность у азербайджанских мобильных операторов - ПОДРОБНОСТИ
Новая обязанность у азербайджанских мобильных операторов - ПОДРОБНОСТИ
В Азербайджане на мобильных операторов и провайдеров могут возложить еще одну обязанность. Это отражено в поправках в закон "О телекоммуникации", находящихся на рассмотрении в парламенте.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Предлагаемые в статью №33 закона поправки обязывают мобильных операторов и провайдеров предоставлять по запросу министерства по налогам информацию о принадлежности мобильных номеров тому или иному обществу с ограниченной ответственностью с местным капиталом и их учредителям.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре