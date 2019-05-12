Минувшим днем на пляже Солнечный в Уфе заметили тонущего молодого человека. На место тут же отправились спасатели на катере, сообщает ufa1.ru.

"К сожалению, спасти мужчину не удалось, он утонул до прибытия помощи, - рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.

Погибшим оказался 24-летний уроженец Азербайджана. Его тело все еще ищут водолазы. Поисково-водолазные работы будут продолжаться.