https://news.day.az/society/1118995.html Трагедия в России: на пляже погиб 24-летний азербайджанец
Трагедия в России: на пляже погиб 24-летний азербайджанец
Минувшим днем на пляже Солнечный в Уфе заметили тонущего молодого человека. На место тут же отправились спасатели на катере, сообщает ufa1.ru.
"К сожалению, спасти мужчину не удалось, он утонул до прибытия помощи, - рассказали в управлении гражданской защиты Уфы.
Погибшим оказался 24-летний уроженец Азербайджана. Его тело все еще ищут водолазы. Поисково-водолазные работы будут продолжаться.
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