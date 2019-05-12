Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены по I и IV группам специальностей в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2019/2020 учебный год, как передает Day.Az.

Экзамены проводятся в 11 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе, в целом в 59 зданиях. Для управления экзаменами привлечены 235 руководителя экзаменов и 2562 учителей-контролеров из средних общеобразовательных школ.

Экзамены во всех зданиях начнутся в 11:00 и продлятся 3 часа.