Ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

В настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок, Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия. Именно в военные годы сформировался устойчивый стереотип: медсестра - это санитарка, которая выносит с поля боя раненых или стоит у операционного стола. Хотя фактически празднику уже более ста пятидесяти лет, только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.

День медицинской сестры отмечается с момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию - Международный совет медицинских сестер. Сегодня к этому празднику Международный совет медсестер ежегодно подготавливает информационные материалы, объявляет тематику и лозунг предстоящего празднования.

Первой азербайджанской сестрой милосердия была Нигяр Гусейн Эфенди гызы Шихлинская. Являясь супругой генерала Алиаги Шихлинского, Нигяр ханым в годы Первой мировой войны была избрана председателем Общества Красного Креста по оказанию медицинских услуг раненым солдатам. Возглавляемая ею больница была такой популярной, что ее называли "Больницей Шихлинской". 10 марта 1920 года по инициативе Алиаги Шихлинского и Фатали Хана Хойского было учреждено Общество Красного Полумесяца, в котором Нигяр ханым возглавила "Службу милосердия".

В Азербайджане уделяется особое внимание повышению уровня образования в области медицины, соответствию квалификации врачей и медицинского персонала. На начало текущего года в Азербайджане функционирует 567 больниц и 1740 амбулаторно-поликлинических учреждений, в которых работают 32,3 тысяча врачей и 53,8 тысяча работников из числа среднего медперсонала.

В целом, в нашей стране на каждые 10 тысяч человек приходятся 33 врача и 55 медработнико